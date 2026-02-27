|
27.02.2026 06:31:29
KSB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KSB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 4,65 INR gegenüber 4,20 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat KSB mit einem Umsatz von insgesamt 7,84 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,93 Prozent gesteigert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,54 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 14,22 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 26,96 Milliarden INR gegenüber 25,26 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.