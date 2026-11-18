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18.11.2026 06:31:28
KSG Agro veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
KSG Agro lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,35 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KSG Agro 0,770 PLN je Aktie verdient.
KSG Agro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,8 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,2 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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