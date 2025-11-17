KSG Agro: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KSG Agro hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,77 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KSG Agro -0,230 PLN je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 19,2 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 45,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at