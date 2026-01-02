Ksh International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ksh International hat am 30.12.2025 die Bücher zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 11,97 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 6,57 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 19,28 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,83 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at