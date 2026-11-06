Ksh International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ksh International präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,08 INR, nach 5,21 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 13,20 Milliarden INR gegenüber 7,12 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at