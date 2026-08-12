Ksh International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ksh International hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,23 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,99 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ksh International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 108,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,64 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at