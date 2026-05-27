Ksh International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ksh International hat am 25.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,10 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,72 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ksh International 10,18 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 100,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 18,38 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 10,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ksh International im vergangenen Geschäftsjahr 31,07 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ksh International 19,26 Milliarden INR umsetzen können.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 15,55 INR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 29,90 Milliarden INR, befunden.

Redaktion finanzen.at