Ksh International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ksh International hat sich am 07.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 5,26 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 7,38 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at