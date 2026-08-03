KSK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KSK veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 107,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KSK 106,10 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KSK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at