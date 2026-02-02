KSK stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KSK lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52,38 JPY gegenüber 100,52 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KSK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at