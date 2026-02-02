|
02.02.2026 06:31:29
KSK stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KSK lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52,38 JPY gegenüber 100,52 JPY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KSK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.