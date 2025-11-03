KSK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KSK präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 124,27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 80,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KSK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,45 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at