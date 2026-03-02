KSL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KSL hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,150 MYR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 68,76 Prozent auf 679,8 Millionen MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 402,8 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,510 MYR beziffert. Im Vorjahr hatte KSL 0,460 MYR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat KSL 1,67 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,39 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at