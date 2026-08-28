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28.08.2026 06:31:29
KSL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KSL veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Mit einem EPS von 0,11 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als KSL mit 0,110 MYR je Aktie genauso viel verdiente.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KSL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 388,7 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 371,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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