KSL lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,10 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,100 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KSL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 414,4 Millionen MYR im Vergleich zu 362,9 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at