KSL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KSL ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KSL die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 MYR, nach 0,050 MYR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 295,1 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KSL einen Umsatz von 252,5 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at