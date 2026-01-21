Ksolves India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ksolves India gab am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,13 INR, nach 4,35 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 423,1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ksolves India einen Umsatz von 377,0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at