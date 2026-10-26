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26.10.2026 06:31:29
Ksolves India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ksolves India hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,05 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,55 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,72 Prozent zurück. Hier wurden 378,0 Millionen INR gegenüber 396,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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