Ksolves India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ksolves India lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,88 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,03 Prozent auf 414,4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 376,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at