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17.11.2026 06:31:28
KSS LINE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
KSS LINE präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
KSS LINE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 477,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 770,00 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 151,55 Milliarden KRW gegenüber 142,70 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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