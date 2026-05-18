KSS LINE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KSS LINE hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2813,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 513,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 139,82 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137,67 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at