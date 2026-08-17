KSS LINE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KSS LINE stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 753,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KSS LINE -262,000 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 159,90 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 133,62 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at