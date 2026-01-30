30.01.2026 06:31:29

KSS LINE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KSS LINE lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 585,72 KRW. Im Vorjahresviertel waren 1396,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 147,41 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KSS LINE einen Umsatz von 136,74 Milliarden KRW eingefahren.

In Sachen EPS wurden 1583,72 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KSS LINE 2543,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 561,40 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 517,93 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

