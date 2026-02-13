KSS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KSS ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KSS die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,7 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,2 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at