KSV-Experte: In SIGNA-Verfahren auch Zugriff auf Benko-Vermögen

Sollte es zu einer Insolvenz der SIGNA Prime oder Development kommen, sei dies grundsätzlich aber handhabbar, so der Experte in der ORF-"ZiB2" am Abend. Schlussendlich könne im Rahmen von Insolvenzverfahren auch auf Benko-Vermögenswerte zugegriffen werden, so Götze.

phs/vos