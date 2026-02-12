KT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KT hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KT -0,970 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,73 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 54,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KT einen Umsatz von 3,05 Milliarden USD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,56 USD beziffert, während im Vorjahr 0,690 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 19,87 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte KT 17,69 Milliarden USD umgesetzt.

