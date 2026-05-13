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13.05.2026 06:31:29
KT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
KT gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1397,50 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 2196,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6 778,40 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6 845,12 Milliarden KRW umgesetzt.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1455,11 KRW gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 6 789,27 Milliarden KRW ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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