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13.08.2026 06:31:29
KT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
KT hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1746,28 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2820,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,06 Prozent auf 6 679,90 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7 427,34 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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