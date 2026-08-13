KT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KT hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1746,28 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2820,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,06 Prozent auf 6 679,90 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7 427,34 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at