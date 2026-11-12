|
12.11.2026 06:31:28
KT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
KT hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,580 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat KT im vergangenen Quartal 4,93 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KT 5,14 Milliarden USD umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,537 USD sowie einem Umsatz von 5,11 Milliarden USD in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!