KT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KT hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 866,07 KRW gegenüber -2667,000 KRW im Vorjahresquartal.

KT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6 844,97 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6 575,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 520,37 KRW sowie einem Umsatz von 6 869,04 Milliarden KRW in Aussicht erwartet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 7288,14 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1908,00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 28 244,16 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte KT einen Umsatz von 26 431,20 Milliarden KRW eingefahren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 6778,36 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 28 271,41 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at