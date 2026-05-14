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14.05.2026 06:31:29
KT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KT hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KT ein EPS von 0,760 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 4,63 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,520 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4,61 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
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