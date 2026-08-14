KT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KT gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KT 1,01 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat KT im vergangenen Quartal 4,45 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KT 5,30 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at