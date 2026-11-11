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11.11.2026 06:31:29
KT präsentierte Quartalsergebnisse
KT hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1274,89 KRW. Im Vorjahresviertel hatte KT 1621,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6 997,50 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7 126,73 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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