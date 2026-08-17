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17.08.2026 06:31:29
KT Skylife hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
KT Skylife hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 213,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KT Skylife ein EPS von 248,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 247,21 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 249,93 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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