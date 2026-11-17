KT Skylife hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 363,00 KRW gegenüber 283,00 KRW im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KT Skylife in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 249,45 Milliarden KRW im Vergleich zu 246,95 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at