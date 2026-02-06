KT Skylife mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KT Skylife hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

KT Skylife hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 581,63 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3100,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,82 Prozent zurück. Hier wurden 247,18 Milliarden KRW gegenüber 256,99 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 30,86 KRW. Im letzten Jahr hatte KT Skylife einen Gewinn von -2874,000 KRW je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 984,22 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 3,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem KT Skylife 1 022,93 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 699,00 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 987,70 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at