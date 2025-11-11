KT Skylife: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KT Skylife hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 281,38 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 101,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat KT Skylife im vergangenen Quartal 246,95 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KT Skylife 256,91 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at