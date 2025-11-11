|
11.11.2025 06:31:28
KT Skylife: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
KT Skylife hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 281,38 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 101,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat KT Skylife im vergangenen Quartal 246,95 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KT Skylife 256,91 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.