12.08.2025 06:31:29
KT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
KT gab am 11.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
KT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,580 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 5,30 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KT 4,77 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,947 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 5,27 Milliarden USD gelegen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
