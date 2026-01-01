KT Aktie
WKN: 922613 / ISIN: US48268K1016
|
02.01.2026 00:03:44
KT Stock Up 22% This Past Year, but Does One Fund's $8.3 Million Exit Signal a Shift in Conviction?
Hong Kong-based Oasis Management fully exited its position in KT Corporation (NYSE:KT), selling 400,000 shares worth about $8.31 million, according to a November 13 SEC filing.According to a November 13 SEC Form 13F filing, Oasis Management sold out of KT Corporation (NYSE:KT), disposing of 400,000 shares. The value of the net change in position was $8.31 million.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KT Corp. (Spons. ADRS)mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: KT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: KT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu SHIFT Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|KT Corp. (Spons. ADRS)
|15,80
|-1,25%
|KT Corporation
|52 600,00
|-0,75%
|SHIFT Inc.
|5,25
|-0,94%