KT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KT hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,540 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,14 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,90 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at