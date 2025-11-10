KT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KT hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1553,44 KRW, nach 1453,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 7 126,70 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 7,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6 654,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

