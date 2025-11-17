KTB Investment Securities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KTB Investment Securities hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 164,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 183,11 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 160,04 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at