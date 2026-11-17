KTB Investment Securities präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 86,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KTB Investment Securities 164,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 202,03 Milliarden KRW – ein Plus von 10,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KTB Investment Securities 183,11 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at