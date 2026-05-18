KTB Investment Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KTB Investment Securities ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KTB Investment Securities die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 200,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte KTB Investment Securities 159,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat KTB Investment Securities im vergangenen Quartal 266,69 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KTB Investment Securities 172,92 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at