29.01.2026 06:31:29

KTB Investment Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KTB Investment Securities stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 69,31 KRW gegenüber -468,000 KRW im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 228,17 Prozent auf 478,41 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 145,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 694,14 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -862,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1 719,73 Milliarden KRW – ein Plus von 154,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem KTB Investment Securities 674,91 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

