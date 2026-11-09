KTcs: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KTcs präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

KTcs hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 212,01 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 186,00 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KTcs in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 250,34 Milliarden KRW im Vergleich zu 268,94 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at