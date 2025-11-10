KTcs stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KTcs hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 165,19 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 100,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat KTcs im vergangenen Quartal 268,94 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KTcs 258,45 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at