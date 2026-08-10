KTcs vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KTcs hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 175,30 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 248,00 KRW erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,87 Prozent auf 238,41 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 248,01 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at