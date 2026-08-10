|
10.08.2026 06:31:29
KTcs vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
KTcs hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 175,30 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 248,00 KRW erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,87 Prozent auf 238,41 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 248,01 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street zunächst wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.