ktis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ktis veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 692,80 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 108,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 155,99 Milliarden KRW – eine Minderung von 0,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 156,15 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at