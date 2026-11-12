ktis: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ktis hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 220,19 KRW. Im Vorjahresviertel hatte ktis 788,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,90 Prozent auf 165,20 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 155,99 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at