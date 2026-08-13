ktis stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ktis hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 166,37 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 179,00 KRW erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat ktis mit einem Umsatz von insgesamt 155,36 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,72 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at